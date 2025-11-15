Общество

«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»

Общество 15.11.2025 15:34
15.11.2025 15:34


Жители Волгограда продолжают жаловаться на отсутствие мобильного интернета даже по «белому списку» в некоторых районах города. Как сообщает V102.RU, в больше всего от отсутствия связи страдают жители южных районов.

- В Советском и Кировском прекрасно работает мобильный интернет, а вот в Красноармейском мы так и не дождались. Как вырубили всё 22 октября, так до сих пор и не включили…иногда только ВК пытается пробиться и всё, - рассказали жители Красноармейского.

- Проспект имени Героев Сталинграда, Красноармейский район! Ничего не работает, кроме «Озон» и «Яндекс Маркет». Госуслуги мертвые, банки мертвые все! – сообщают читатели информагентства.

В Центральном районе  мобильный интернет есть не везде. Так, в домах по улице Донецкой приложения онлайн банков из «белого списка» работают не все. Также есть проблемы с доступом в системы, которые относятся к госуслугам.

- «Ваш контроль» не работает, хотя относится к госсистемам. ВК работает, но притормаживает, - отмечают жители центра города.

В Краснооктябрьском районе также мобильный интернет есть не везде.

- Такое ощущение, что ты временами попадаешь в глухую яму, где ничего не работает. Но стоит отъехать на какое-то расстояние от такого «гиблого» места и связь появляется, - говорят местные жители.

- Дополняй, не дополняй, а ничего не работает, - констатируют некоторые волгоградцы, которые утверждают, что живут без мобильного интернета уже несколько недель подряд.

Напомним, что накануне Минцифры дополнило ранее сформированный перечень сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. Такой список сайтов называют «белым». Ведомство обещает его регулярно пополнять новыми ресурсами. 

О том, как у вас обстоят дела с мобильным интернетом, пишите ниже в комментариях.

Фото из архива V102.RU

