Под Волгоградом машины нарушителей увезли на штрафстоянку

Массовые проверки на дорогах прошли в Иловлинском районе Волгоградской области. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 18 нарушителей, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

- Всего в рамках рейда составлено 18 административных материалов, включая 2 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - уточнили в Главке.

Полицейские, в частности, выявили автомобили с прекращенной регистрацией и неисправностью тормозной системы. Такие автомобили были изъяты и помещены на штрафстоянку.





Аналогичные рейды пройдут и в других районах области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области