В ЦКЗ Волгограда 15 ноября воспоют творчество Александры Пахмутовой

Сегодня, 15 ноября, в Волгограде откроется фестиваль «Птица счастья», который будет посвящен творчеству известного композитора Александры Пахмутовой. Лауреаты-победители отборочного тура из десяти регионов России выступят на сцене Центрального концертного зала в речпорту, сообщает V102.RU.

- В сопровождении Оркестра русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой они исполнят знаменитые и редко звучащие вокальные и инструментальные произведения Александры Пахмутовой, - сообщили в Волгоградской филармонии.

В рамках фестиваля в фойе ЦКЗ будет работать выставка книг о жизни и творчестве известного композитора. Перед гала-концертом лауреатов фестиваля, на концертной площадке выступит певица Наталья Долгалева, студенты ВГИИКа и воспитанники детских музыкальных школ Волгограда.

Гала-концерт победителей отборочного тура, лауреатов II всероссийского музыкального фестиваля «Птица счастья» начнется в 16:00 мск. Жюри объявит обладателя Гран-при «За лучшее выступление» и диплома «За яркое выступление» от Волгоградской филармонии. Все лауреаты получат дипломы, подарки и сувениры с эмблемой фестиваля.

Напомним, что Александре Николаевне Пахмутовой 9 ноября исполнилось 96 лет. С днем рождения ее поздравил Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото Александры Пахмутовой t.me

