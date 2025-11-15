Родились в рубашке: три человека пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Волгоградской области

В Котовском районе Волгоградской области с страшном столкновении легковушки с грузовиком пострадали три человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне на 132 км автодороги «Калининск - Жирновск - Котово - Камышин».

На двухполосной дороге столкнулись «ВАЗ-2115» и «МАН Купава». На кадрах с места аварии видно, что от легковушки почти ничего не осталось.

- В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «ВАЗ» доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области