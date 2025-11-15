Общество

Ежегодную минуту молчания 19 апреля могут объявить в Волгограде

Общество 15.11.2025 12:04
Депутаты Госдумы РФ предлагают ввести во всех регионах России, в том числе и в Волгоградской области, ежегодную Общероссийскую минуту молчания.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект, который внесен в нижнюю палату Федерального собрания, предусматривает установление в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, который будет отмечаться 19 апреля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко пояснила, в процессе работы над законопроектом обсуждались разные даты, но в итоге остановились на 19 апреля. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, закрепивший впервые ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирных граждан. Инициативу депутатов поддержала Российская академия наук.

По ее словам, что поправку о проведении 19 апреля ежегодной Общероссийской минуты молчания планируют рассмотреть ко второму чтению. Ожидается, что минутой молчания на общенациональном уровне будут чтить память миллионов мирных жителей, погибших от рук нацистов. 

