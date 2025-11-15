Ежегодную минуту молчания 19 апреля могут объявить в Волгограде

Депутаты Госдумы РФ предлагают ввести во всех регионах России, в том числе и в Волгоградской области, ежегодную Общероссийскую минуту молчания.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий законопроект, который внесен в нижнюю палату Федерального собрания, предусматривает установление в России новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, который будет отмечаться 19 апреля.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко пояснила, в процессе работы над законопроектом обсуждались разные даты, но в итоге остановились на 19 апреля. Именно в этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39, закрепивший впервые ответственность нацистских преступников и их пособников за зверства против мирных граждан. Инициативу депутатов поддержала Российская академия наук.

По ее словам, что поправку о проведении 19 апреля ежегодной Общероссийской минуты молчания планируют рассмотреть ко второму чтению. Ожидается, что минутой молчания на общенациональном уровне будут чтить память миллионов мирных жителей, погибших от рук нацистов.

Фото из архива V102.RU

