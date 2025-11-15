Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» в Химках

15.11.2025
Сегодня, 15 ноября, на подмосковной «Арене Химки» прошёл матч 19-го тура Первой лиги, в котором столичное «Торпедо» обыграло «Ротор» со счётом 2:0.

Главный тренер волгоградской команды Денис Бояринцев сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с победным матчем против «Шинника». Давида Давидяна и Артёма Симоняна заменили Илья Сафронов и Михаил Мальцев. А у «Торпедо» в старте вышел экс-игрок волгоградского клуба Олега Кожемякин. 

Несмотря на то, что «Ротор» и «Торпедо» перед очным противостоянием находились в разных частях турнирной таблицы (5-м и 17-м местах соответственно), чёрно-белые не считались явным аутсайдером матча, так как общий уровень игроков московской команды позволяет им бороться за более высокие позиции. И сегодня торпедовцы на деле продемонстрировали, что намерены как можно скорее исправить турнирную ситуацию. А у «Ротора», который претендует как минимум на попадание в стыковые матчи за выход в РПЛ, по большей части, игра не задалась с самого начала.

Первый тайм прошёл при преимуществе хозяев. На старте встречи нападающий «Торпедо» Александр Юшин отцепился от опеки и из выгодной позиции пробил в одно касание - мяч разминулся со штангой. Это был первый тревожный «звоночек» для гостей. Торпедовцы постепенно усиливали давление на оборону соперника.

Вскоре интересный эпизод произошёл в штрафной «Ротора». Никита Чагров после удара Владислава Шитова держал мяч в руках 16 секунд (при разрешенных по новым правилам восьми секундах). Главный арбитр встречи Анатолий Жабченко за задержку игры наказал волгоградскую команду назначенным угловым в пользу «Торпедо».

Чагров оперативно исправил свою ошибку. После розыгрыша стандарта с дальней дистанции пробил все тот же Юшин. Мяч изменил направление в результате рикошета от Сергея Макарова, но это не помешало голкиперу совершить эффектное спасение. 

В середине тайма Чагров снова вступил в игру. Дважды в ходе одной атаки он отразил удары с близкого расстояния Юшина и  Чупаёва.

Шквал опасных моментов в штрафной волгоградской команды не заканчивался. На исходе получаса встречи после опасного удара мяч в перекладину перевёл Чагров. Затем торпедовцы имели очередную возможность забить с углового. Подачу Глеба Шевченко с фланга  в одно касание замкнул Олег Кожемякин. Мощный выстрел защитника парировал Чагров. 

Несмотря на обилие созданных моментов, чёрно-белые их не реализовали. При этом подопечные Дениса Бояринцева за целый тайм, по ходу которого выпал обильный снегопад, ничего по-настоящему опасного в атаке не создали. В итоге - нулевая ничья к перерыву. 

В начале второй половины хозяева продолжили действовать первым номером и были награждены за свою активность. Боян Роганович пробил со штрафного - мяч от перекладины приземлился за линию ворот (но гол не был зафиксирован), после чего выскочил в поле. И на добивании Глеб Шевченко оказался расторопнее всех соперников и поразил ворота, тем самым открыв счёт. Стандарты в сегодняшнем матче стали настоящим козырем подопечных Олега Кононова.

Сразу после пропущенного мяча Бояринцев внёс коррективы и произвёл тройную замену. В игру вступил 20-летний полузащитник «Ротора-2» Михаил Ципуштанов, дебютировавший за главную команду в текущем первенстве. Также на поле появились Давид Давидян и Глеб Шильников.

Гости постепенно активизировались на чужой половине. Имран Азнауров прострелил с левого края, Ростислав Солдатенко не смог зафиксировать мяч в простой ситуации, а на подхвате никто из волгоградских игроков не успел переправить мяч в ворота.

Самый опасный момент в матче сине-голубые создали после розыгрыша углового. Шильников после отскока мяча с близкой дистанции попал в перекладину. Везение в этом моменте, который в случае гола мог перевернуть ход встречи, отвернулось от «Ротора».

В заключительной десятиминутке за проявленные эмоции был удалён Денис Бояринцев. Он высказал явное недовольство решением Жабченко, который не зафиксировал нарушение правил в спорной ситуации борьбы  Александра Иванькова и Давида Давидяна. Главный тренер волгоградской команды пытался доказать судейской бригаде, что защитник автозаводцев должен был быть наказан за фол, но в итоге наказание вынесли Бояринцеву. После показанной красной карточки он покинул техническую зону и теперь пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

Спустя несколько минут торпедовцы удвоили преимущество и установили окончательный счёт игры. Хозяева разыграли контратаку, завершил которую Александр Юшин с передачи Алексея Каштанова. Итоговая победа «Торпедо» со счётом 2:0.

На данный момент «Ротор» остаётся на пятом месте. В заключительном домашнем матче года волгоградская команда встретится с «Челябинском». Начало встречи в 19-00 ч.

Иван Тюгаев

Фото: ФК «Торпедо Москва» vk.com   


