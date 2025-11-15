Общество

Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной день

15.11.2025 13:37
Сегодня, 15 ноября, в администрацию Волгоградской области прибыли региональные руководители финансово-экономического блока, комитета культуры, областные депутаты и представители администрации Волгограда. Как сообщили V102.RU в администрации региона, поводом для выхода чиновников на работу в выходной день стало совещание, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

- На встрече были рассмотрены вопросы развития сферы культуры, повышения эффективности работы культурных учреждений, реализации приоритетных проектов, - коротко прокомментировали в обладмине темы, которые обсуждались на совещании.

Фото: администрации Волгоградской области

