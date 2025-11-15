Спорт

Волгоградский «Ротор» сыграет с «Торпедо» в гостях 15 ноября

15.11.2025 09:22
Футболисты «Ротора» сегодня, 15 ноября, на подмосковном стадионе «Арена Химки» встретятся со столичным «Торпедо» в 19-м туре Первой лиги. Начало матча в 15-30 ч. 

Напомним, в первом круге волгоградская команда дома обыграла чёрно-белых со счётом 3:0. В том матче отличились Илья Сафронов, Артём Симонян и Дмитрий Сасин. После третьего гола главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев на эмоциях исполнил победный и эффектный танец. По итоговому результату выигрыш волгоградцев выглядел уверенным, но по ходу игры «Торпедо» имело достаточно возможностей, чтобы поразить ворота не единожды. Одним из главных героев противостояния «Ротора» и «Торпедо» 25 августа стал голкипер хозяев Никита Чагров, отразивший несколько опасных ударов в створ.

С прошлого очного матча соперников в стане столичного клуба сменились четыре тренера. Павел Кирильчик, Сергей Жуков, Дмитрий Парфёнов и нынешний наставник Олег Кононов, вернувшийся в клуб, успели поработать с командой за летне-осеннюю часть сезона. Такая чехарда не могла не отразиться на результатах чёрно-белых.

«Торпедо», которое в прошлом чемпионате Первой лиги под руководством Кононова стало вторым и заработало повышение в классе, но не было допущено к участию в РПЛ из-за скандала с попыткой организации договорных матчей, в нынешнем первенстве сражается за выживание.

Московская команда находится в зоне вылета на предпоследнем, 17-м месте, и никак не может добиться стабильности в своей игре, одержав только две победы в 10-ти последних матчах чемпионата. В прошлой встрече автозаводцы в Химках разошлись миром с саратовским «Соколом» - 1:1. 

«Ротор» всего на два очка отстаёт от идущей в зоне стыковых матчей московской «Родины» - у команд 29 и 31 очко соответственно. 9 ноября волгоградские футболисты дома со счётом 3:0 обыграли ярославский «Шинник». Что касается гостевых встреч, то в них сине-голубые не побеждали с 3 сентября, когда была разгромлена «Чайка».

В составе «Торпедо» ранее выступали действующие игроки «Ротора» - Никита Чагров, Алексей Шумских и Артём Симонян, а Денис Бояринцев играл за чёрно-белых в период карьеры футболиста с 2012 по 2014 год. У столичного коллектива Данил Степанов и Олег Кожемякин защищали цвета волгоградского клуба в период пребывания в РПЛ в сезоне 2020/21.

К предстоящему матчу соперники подошли без дисквалифицированных футболистов. Игроки «Ротора» Максим Храмцов, Сергей Макаров и Александр Хохлачёв имеют по три предупреждения и в случае получения четвёртой жёлтой карточки получат дисквалификацию на следующую игру. В «Торпедо» в аналогичной ситуации находится защитник Руслан Байтуков. 

Турнирная таблица Первой лиги перед 19-м туром.

1) «Урал» - 39 очков; 2) «Факел» - 39; 3) «Спартак Кострома» - 33; 4) «Родина» - 31; 5)«Ротор» - 29; 6) «КАМАЗ» - 29; 7) «Челябинск» 28; 8) «СКА-Хабаровск» - 24; 9) «Арсенал» - 23; 10) «Шинник» - 22; 11) «Нефтехимик» - 21; 12) «Енисей» - 20; 13) «Уфа» - 19; 14) «Волга» - 18; 15) «Черноморец» -17; 16) «Сокол» -15; 17) «Торпедо» -15; 18) «Чайка» - 11.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

