В Волгограде вынесли приговор дагестанцу за убийство одним ударом посетителя караоке-клуба

Расследования 15.11.2025 19:30
Центральный районный суд Волгограда приговорил к 1,5 годам ограничения свободы жителя Дагестана Шахбана Камучова, который нанес роковой удар посетителю караоке-клуба Karaoke Mania. При падении мужчина ударился головой о ступени, получив в результате тяжелейшие переломы, от которых скончался. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы районного суда, Камучова признали виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 2 лет лишения свободы. Приговор был оглашен еще 31 октября, но об этом стало известно только сейчас.

Ранее, напомним, в отношении жителя Дагестана уголовное дело возбуждалось по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но потом оно было переквалифицировано на более «мягкую» статью.

Смертельный удар, как ранее сообщалось, зафиксировали камеры наблюдения, установленные на входе в ТЦ «Пирамида». Трагедия произошла 2 мая текущего года. Между мужчинами вспыхнул конфликт и они решили выяснить отношения на крыльце торгового центра. Стоявший спиной к ступеням волгоградец получил удар в голову от гостя города. Травмы от падения оказались смертельными. Волгоградец упал и потерял сознание. Житель Дагестана пытался оказать ему помощь, однако затем сбежал с места происшествия, оставив свою жертву на руках у другого мужчины. Беглеца задержали в Дагестане 15 мая и доставили в Волгоград.

Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать данный приговор. Родственники погибшего с таким решением суда не согласны.  

