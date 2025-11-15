В Волгограде замерзающая «общага» вновь привлекла внимание Бастрыкина

Второе уголовное дело может быть возбуждено по ситуации в аварийном доме №4 по ул. Слепцова в Советском районе Волгограда, где уже месяц нет отопления. Как сообщили в Информационном центре СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан.

Поводом для этого послужила опубликованная ИА «Высота 102» информация о том, что жители бывшей «общаги» в поселке Горьковский на окраине Волгограда снова просят главу Следственного комитета о помощи.

- В медиапространстве опубликован материал, в котором сообщается о том, что в Волгограде в аварийном общежитии на улице Слепцова на протяжении месяца отсутствует отопление. Отмечается, что аналогичная ситуация возникала и в прошлом году, но благодаря вмешательству регионального подразделения СК России отопление было оперативно восстановлено, - говорится в сообщении следственного органа.

Ранее после обращения жителей аварийного дома к Александру Бастрыкину было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по признанию ряда жилых домов аварийными и нерасселению жильцов. Материалы направлены в суд. Также сообщается, что некоторым гражданам, проживающим в общежитии, было предоставлено новое жилье.

По новым фактам по отсутствию отопления, озвученным в материале информагентства, следственными органами СК России по Волгоградской области организована проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, а также о результатах ранее проведенного расследования и мерах, принимаемых для восстановления прав граждан, которые продолжают проживать в аварийном доме, - сообщили в следственном органе.

Фото читателей V102.RU