Ремонт улицы, названной в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе Волгограда, продолжает шокировать местных жителей. На этот раз вопросы возникли уже не к срокам, а качеству выполненных работ, передает ИА «Высота 102».





- Асфальт, который здесь уложили в конце октября, уже начал рассыпаться. Получается, что прошло чуть больше двух недель, а на дороге уже появились ямки, которые скоро увеличатся в размерах и станут ямами. Это как такое возможно? – задаются вопросом местные жители. – Про пешеходов подрядчик, видимо, совсем забыл, бросив недоделанные дорожки. Может, конечно, асфальта у них не хватило.





По словам местных жителей, на протяжении всей дороги помимо дыр, которые образовались сами по себе, есть еще и следы от работы дорожной лаборатории, которая брала пробы этого чудо-асфальта. О результатах проверки у жителей улицы данных нет.





Напомним, что многострадальный ремонт улицы, носящей имя героя, начался в конце мая - начале июня и до сих пор не завершен. Рабочие сформировали на грунтовке дорогу, установили бордюры, засыпали все щебнем и пропали. Почти всю осень рабочие на объекте появлялись редко. После публикации информагентства подрядчик в конце октября вышел из «спячки» и ударными темпами уложил асфальт только на дорогу, оставив пешеходные дорожки в камнях.









В мэрии тогда пояснили, что задержка была связана с неучтенными коммуникациями, которые были выявлены в процессе работ. Подрядчику пришлось переносить трубопровод за пределы объекта с соблюдением всех требований безопасности. Асфальт обещали уложить в ближайшее время, что и было сделано. Пешеходы, в том числе с детскими колясками, из-за отсутствия дорожки по-прежнему вынуждены ходить по проезжей части, рискуя попасть под машину.





