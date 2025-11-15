Общество

А асфальт из чего? В Волгограде разваливается новая дорога на улице разведчика Зорге

Общество 15.11.2025 13:02
0
15.11.2025 13:02


Ремонт улицы, названной в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе Волгограда, продолжает шокировать местных жителей. На этот раз вопросы возникли уже не к срокам, а качеству выполненных работ, передает ИА «Высота 102». 


- Асфальт, который здесь уложили в конце октября, уже начал рассыпаться. Получается, что прошло чуть больше двух недель, а на дороге уже появились ямки, которые скоро увеличатся в размерах и станут ямами. Это как такое возможно? – задаются вопросом местные жители. – Про пешеходов подрядчик, видимо, совсем забыл, бросив недоделанные дорожки. Может, конечно, асфальта у них не хватило.


По словам местных жителей, на протяжении всей дороги помимо дыр, которые образовались сами по себе, есть еще и следы от работы дорожной лаборатории, которая брала пробы этого чудо-асфальта. О результатах проверки у жителей улицы данных нет.


Напомним, что многострадальный ремонт улицы, носящей имя героя, начался в конце мая - начале июня и до сих пор не завершен. Рабочие сформировали на грунтовке дорогу, установили бордюры, засыпали все щебнем и пропали. Почти всю осень рабочие на объекте появлялись редко. После публикации информагентства подрядчик в конце октября вышел из «спячки» и ударными темпами уложил асфальт только на дорогу, оставив пешеходные дорожки в камнях.



В мэрии тогда пояснили, что задержка была связана с неучтенными коммуникациями, которые были выявлены в процессе работ. Подрядчику пришлось переносить трубопровод за пределы объекта с соблюдением всех требований безопасности. Асфальт обещали уложить в ближайшее время, что и было сделано. Пешеходы, в  том числе с детскими колясками, из-за отсутствия дорожки по-прежнему вынуждены ходить по проезжей части, рискуя попасть под машину.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.11.2025 15:34
Общество 15.11.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:37
Общество 15.11.2025 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 13:02
Общество 15.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 12:04
Общество 15.11.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 09:01
Общество 15.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:48
Общество 15.11.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 07:13
Общество 15.11.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 06:44
Общество 15.11.2025 06:44
Комментарии

0
Далее
Общество
15.11.2025 05:57
Общество 15.11.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 21:31
Общество 14.11.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 21:09
Общество 14.11.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 20:26
Общество 14.11.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 20:00
Общество 14.11.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 18:58
Общество 14.11.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2025 18:33
Общество 14.11.2025 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:34
«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском студентка продала золото и взяла кредит после атак мошенниковСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной деньСмотреть фотографии
13:02
А асфальт из чего? В Волгограде разваливается новая дорога на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
12:04
Ежегодную минуту молчания 19 апреля могут объявить в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
Родились в рубашке: три человека пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская полиция разбирается в обстоятельствах ножевого конфликта из-за тельняшкиСмотреть фотографии
09:22
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Торпедо» в гостях 15 ноябряСмотреть фотографии
09:01
«Здесь всегда другая погода»: знаменитый бал хризантем в Волжском продлили на неделюСмотреть фотографии
08:43
МО: над регионами РФ ночью сбили 64 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:25
Под Волгоградом машины нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографии
07:48
В ЦКЗ Волгограда 15 ноября воспоют творчество Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:44
Из торговой точки в Волжском изъяли для уничтожения иностранный сырСмотреть фотографии
05:57
Беспилотная опасность сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
«Мечтал стать офицером»: погибшего на СВО подводника Арслона Маманазарова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
На трассе «Волгоград-Средняя Ахтуба» изменят схему движенияСмотреть фотографии
20:26
Килограммовую синеножку нашла жительница Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Конец мученьям? Под Волгоградом расторгли контракт на строительство ледовой арены за четверть миллиардаСмотреть фотографии
19:43
«Осталось пятеро детей»: стали известны подробности смерти священника из УрюпинскаСмотреть фотографии
18:58
Минцифры расширило «белый список» на случай отключения интернетаСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде 17 ноября изменится расписание электричекСмотреть фотографии
17:34
Суд отправил иловлинца в СИЗО за попытку сжечь офис микрозаймовСмотреть фотографии
17:13
Цифре все возрасты покорны: «Ростелеком» научил кибергигиене в КамышинеСмотреть фотографии
16:47
В ЦПКиО началась сборка «коробки» ледового каткаСмотреть фотографии
16:28
В Волжском открыли памятник медикам, спасавшим от COVID-19Смотреть фотографии
16:26
В Волгограде перекроют участок Третьей продольнойСмотреть фотографии
16:13
Компания GRASS снова вошла в рейтинг лучших работодателей РоссииСмотреть фотографии
16:02
23-летний житель Волгоградской области с позывным «Азарт» погиб на СВОСмотреть фотографии
15:09
Сотни жилых домов на севере Волгограда остались без света и водыСмотреть фотографии
 