В Волгоградской области 19-летняя студентка из Волжского попалась на многоходовую атаку мошенников, которые звонили и писали ей под видом сотрудников Центробанка и правоохранительных органов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, девушку запугали тем, что якобы с ее счетов злоумышленники пытаются снять все сбережения.

Мошенники, по уже накатанной схеме, предложили спасти средства, перечислив их на «безопасный счет». Студенка перевела на продиктованные ей счета почти 118 тысяч рублей, которые она получила, сдав золотые украшения в ломбард и оформив кредит.

После того, как деньги ушли, переписка пропала. Только тогда девушка поняла, что ее обманули.

Студентка обратилась с заявлением в отдел полиции №1 УМВД России по г. Волжскому.

Фото из архива V102.RU

