



В Волгограде оперативный штаб региона напомнил жителям о запрете фото- и видеосъемки во время, а также после атаки дронами по инфраструктуре. За публикацию таких материалов в Сети предусмотрена ответственность, согласно законодательству региона.

– В Волгоградской области действует ответственность за распространение информации о последствиях применения БПЛА, в том числе, сведений, позволяющих идентифицировать системы и средства противодействия БПЛА, их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений, – говорится в официальном сообщении оперштаба.

При обнаружении обломков или непонятных предметов жителей Волгограда и области призывают не подходить к ним близко и сразу сообщать данные в службу 112.

Волгоград вечером 15 ноября подвергся массированной атаке украинских дронов. Повреждения зафиксированы в четырех многоэтажных жилых домах, на ул. Кропоткина пожарные ликвидируют возгорание, возникшее в результате атаки дрона.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате теракта пострадали трое волгоградцев – их жизням, к счастью, ничего не угрожает.

В районе поврежденных домов работают саперы. Для жильцов пострадавших домов будут развернуты пункты временного размещения.