Волгоградская полиция разбирается в обстоятельствах ножевого конфликта из-за тельняшки

15.11.2025 10:08
Нападение с ножом на мужчину, по предварительным данным, произошло в станице Суводской Дубовского района. В результате пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу, передает V102.RU.

В местных пабликах приводятся возможные причины конфликта, который вспыхнул между мужчинами – работниками зернохранилища. По озвучиваемой версии, 31-летний работник напал на своего иностранного коллегу из-за того, что он был в тельняшке. Мужчину, который ранее служил в десантных войсках, возмутил тот факт, что иностранный специалист не служил в ВДВ, но пришел на работу в тельняшке.

В ГУ МВД России по Волгоградской области не стали комментировать причины происшествия, но сообщили, что проводится проверка.

- Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в Главке.

По предварительной информации, это происшествие случилось еще 10 ноября.

