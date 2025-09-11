В Волгограде пр. Жукова встал в глухой полуторакилометровой пробке





11 сентября тысячи волгоградцев, проживающие в северной части города, не смогли вовремя добраться с работы домой. В вечерний час пик пассажиры автобусов, электробусов и троллейбусов наравне с автолюбителями застряли в огромной пробке на пр. Маршала Жукова. Грандиозный затор очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, полностью парализовано оказалось движение по направлению из центра города к периферии. Согласно информации «Яндекс. Карт» на 19:30, пробка образовалась в границах ул. Качинцев и ул. Рокоссовского, уже растянувшись на полтора километра.





Автолюбители сообщают, что ещё днём в 14:00 на перекрёстке с ул. Качинцев произошло ДТП, из-за чего движение и оказалось осложнено.

Отметим, редакция обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать дорожную обстановку в городе, однако на момент публикации материала комментарий так и не был получен.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео: Волгоград В КУРСЕ / t.me