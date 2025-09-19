19 сентября в Дзержинском и Центральном районах Волгограда была скорректирована схема работы общественного транспорта. Из-за технической неисправности в утренний час пик трамвай № 10 работает по сокращённому маршруту в границах «Жилгородок — ул. Хорошева».

По информации городского центра управления пассажирскими перевозками, на ликвидацию аварии специалистам потребуется определённое время, в связи с чем волгоградцам советуют пересаживаться на альтернативные транспортные маршруты.

Отметим, о завершении ремонтных работ специалисты обещают сообщить дополнительно.