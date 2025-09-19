Транспорт

В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. Хорошева

Транспорт 19.09.2025 07:51
0
19.09.2025 07:51

 

19 сентября в Дзержинском и Центральном районах Волгограда была скорректирована схема работы общественного транспорта. Из-за технической неисправности в утренний час пик трамвай № 10 работает по сокращённому маршруту в границах «Жилгородок — ул. Хорошева».

По информации городского центра управления пассажирскими перевозками, на ликвидацию аварии специалистам потребуется определённое время, в связи с чем волгоградцам советуют пересаживаться на альтернативные транспортные маршруты.

Отметим, о завершении ремонтных работ специалисты обещают сообщить дополнительно.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
18.09.2025 10:02
Транспорт 18.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.09.2025 12:28
Транспорт 16.09.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2025 11:06
Транспорт 13.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2025 18:26
Транспорт 12.09.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 20:03
Транспорт 11.09.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 19:13
Транспорт 11.09.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2025 13:44
Транспорт 11.09.2025 13:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2025 18:32
Транспорт 10.09.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 09:36
Транспорт 09.09.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2025 07:28
Транспорт 09.09.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 18:13
Транспорт 08.09.2025 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.09.2025 09:38
Транспорт 08.09.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 14:17
Транспорт 06.09.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2025 08:46
Транспорт 06.09.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2025 08:56
Транспорт 05.09.2025 08:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:51
В Волгограде трамвай № 10 временно курсирует в границах Жилгородка и ул. ХорошеваСмотреть фотографии
07:27
Волгоградский ЦГМС предупредил жителей о 20-градусном перепаде температурыСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде регкомиссия внепланово обсудила вспышку бруцеллеза у людейСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде задерживаются авиарейсы в Сочи и КалининградСмотреть фотографии
05:52
Волгоградцам для получения охотничьего билета придется сдать экзаменСмотреть фотографии
22:04
В ЦПКиО Волгограда демонтируют «Свадебную карусель»Смотреть фотографии
21:28
Под Волгоградом пропавшую сотрудницу птицефермы нашли на 12-й день поисковСмотреть фотографии
21:03
«Он громил армию Паулюса»: скончался 103-летний участник Сталинградской битвы Дмитрий РязанцевСмотреть фотографии
20:46
«Паровозик» из четырех машин и мотоцикла собрался у парка Русь в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
В Волгоградской области отметили 50-летний юбилей «Солдатского поля»Смотреть фотографии
20:10
В Волгограде фекалиями затопило территорию дендропаркаСмотреть фотографии
19:44
ИА «Высота 102» стало первым СМИ Волгоградской области в мессенджере MAXСмотреть фотографии
19:24
«Боимся отпускать детей одних»: огромная стая собак поселилась у пятиэтажки на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
«Решили оставить место гладким»: профиль Сталина не будут возвращать на фасад бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:43
В Камышине владелец дома-«призрака» заплатит государству за обман 450 тысячСмотреть фотографии
17:47
В Сеть забросили сляпанный абы как фейк о ситуации на НПЗ ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Путин отметил званием «Заслуженный артист РФ» Евгения Алешина из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде на два дня ограничат движение из-за ремонта ул. ПолухинаСмотреть фотографии
16:56
«Деполитизировать и решать на региональном уровне»: Путин ответил на предложение вернуть стране СталинградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Прижившиеся в ЦПКиО Волгограда альпаки до конца года покинут паркСмотреть фотографии
16:01
Ветеран ВОВ Иван Тимощенко скончался в Камышине на 99-м году жизниСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. ТирольскойСмотреть фотографии
14:38
500 деревьев для первоклассников: в Волгоградской области «озеленяют» школыСмотреть фотографии
14:34
Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в КитаеСмотреть фотографии
14:00
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категорияхСмотреть фотографии
13:54
В Городище силовики искали нелегалов на рынках, дачных участках и в теплицахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали тягач стекольной компанииСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 