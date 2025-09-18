Транспорт

Вдыхают вторую жизнь: в Волгограде начался пилотный проект по обновлению старых трамваев

18.09.2025
В Волгограде началась реализация пилотного проекта по модернизации старого трамвайного парка. Компания МУП «Метроэлектротранс» совместно с предприятием из Нижнего Новгорода проводит эксперимент, в рамках которого старые вагоны «Татра Т-3» обретают новую жизнь.

На базе завода «ВЭТА» производится установка на имеющееся шасси современных салонов.

- Специалисты завода «ВЭТА» установили данный кузов на шасси «Татра Т-3», которые перед этим прошли капитально-восстановительный ремонт: волгоградские мастера установили на них асинхронные двигатели повышенной мощности и новые тормоза, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

Первый обновлённый таким образом трамвай проходит в настоящее время производственную обкатку.

- В настоящее время вагон проходит обкатку (без пассажиров), а затем должен пройти сертификацию, необходимую для всех транспортных средств, - добавили в мэрии.

Отметим, по итогу испытаний власти обещают принять решение по внедрению обновлённой модели трамвая на городских маршрутах.

