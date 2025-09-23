Трамваи СТ с 24 сентября будут ходить с кольца на «ВГТЗ» в Волгограде

Конечная остановка скоростного трамвая на «ВГТЗ», где несколько месяцев шли активные работы на разворотном кольце, откроется 24 сентября, передает V102.RU.

- С завтрашнего дня посадка и высадка пассажиров на конечной остановке «ВГТЗ» будет осуществляться непосредственно на кольце, - сообщил сегодня, 23 сентября, Telegram-канал «Волгоградский трамвай».

Напомним, что пассажиры, которые едут на работу с севера Волгограда в центр и обратно, очень ждали завершения работ на разворотном кольце. Все это время их высаживали за несколько метров до остановки «ВГТЗ», откуда они уже пересаживались на другие виды транспорта.

Ранее в мэрии поясняли, что на разворотном кольце в районе остановки «ВГТЗ» проводились работы по созданию новой рельсошпальной решетки. Также здесь монтировали освещение, обустраивали остановочную платформу с павильоном для пассажиров и пешеходные дорожки.





