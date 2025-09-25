Транспорт

В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работы

Транспорт 25.09.2025 17:03
25.09.2025 17:03


В Волгоградской области приостановлены разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа 348 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги такси. Об этом V102.RU сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее, напомним, в профильном комитете обладминистрации уведомляли таксистов об обязанности страхования ответственности перед пассажирами. С 1 сентября 2024 года ОСГОП обязателен для всех, кто занимается перевозкой пассажиров на легковом такси: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Перевозчикам легковым такси необходимо оформить страховку (ОСГОП) и предоставить эти сведения в профильное ведомство. В противном случае, выданные им разрешения приостанавливаются, а потом и вовсе аннулируются. 

- 21 индивидуальный предприниматель отреагировал быстро — оформили ОСГОП и предоставили в комитет сведения, благодаря чему разрешение на деятельность было возобновлено, - сообщили в облкомдортрансе.

В ведомстве пояснили, что после приостановки разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в течение 30 календарных дней перевозчик должен предоставить в облкомдортранс информацию о заключении договора ОСГОП. Действие разрешения будет возобновлено со дня включения в ФГИС «Такси» информации о заключенном перевозчиком договоре ОСГОП. Если такая информация в указанный срок не поступит, то приостановленные разрешения подлежат аннулированию.

С 29 сентября планируется приостановка действия 3328 разрешений, предоставленных самозанятым. Всего же по состоянию на 25 сентября текущего года в регионе 4149 перевозчиков легковым такси включены соответствующий реестр. В их числе 31 юридическое лицо, 331 индивидуальный предприниматель и 3787 «самозанятых».


17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
10:12
По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцевСмотреть фотографии
09:52
Под землей и под водой: в центре Волгограда завершают монтаж участка магистрального водоводаСмотреть фотографии
09:47
В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПаСмотреть фотографии
09:29
Теряют рассудок? Ростовчанин раскрыл секрет наживки, дурманящей сомов-гигантовСмотреть фотографии
09:24
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
08:14
В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молокоСмотреть фотографии
07:37
Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температурыСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
 