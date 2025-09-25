В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работы

В Волгоградской области приостановлены разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа 348 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги такси. Об этом V102.RU сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее, напомним, в профильном комитете обладминистрации уведомляли таксистов об обязанности страхования ответственности перед пассажирами. С 1 сентября 2024 года ОСГОП обязателен для всех, кто занимается перевозкой пассажиров на легковом такси: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Перевозчикам легковым такси необходимо оформить страховку (ОСГОП) и предоставить эти сведения в профильное ведомство. В противном случае, выданные им разрешения приостанавливаются, а потом и вовсе аннулируются.

- 21 индивидуальный предприниматель отреагировал быстро — оформили ОСГОП и предоставили в комитет сведения, благодаря чему разрешение на деятельность было возобновлено, - сообщили в облкомдортрансе.

В ведомстве пояснили, что после приостановки разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в течение 30 календарных дней перевозчик должен предоставить в облкомдортранс информацию о заключении договора ОСГОП. Действие разрешения будет возобновлено со дня включения в ФГИС «Такси» информации о заключенном перевозчиком договоре ОСГОП. Если такая информация в указанный срок не поступит, то приостановленные разрешения подлежат аннулированию.

С 29 сентября планируется приостановка действия 3328 разрешений, предоставленных самозанятым. Всего же по состоянию на 25 сентября текущего года в регионе 4149 перевозчиков легковым такси включены соответствующий реестр. В их числе 31 юридическое лицо, 331 индивидуальный предприниматель и 3787 «самозанятых».





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!