В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублей





С 1 октября в Волгограде начнут действовать новые расценки на услуги общественного транспорта. Как ранее сообщала редакция, решением депутатов гордумы одобрено предложение муниципальных властей об индексации стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Теперь каждая поездка будет обходиться пассажирам в 40 рублей.

Единственный способ хоть немного сэкономить – переходить на безналичный расчёт. При оплате картой «Волна» с «Электронным кошельком» стоимость проезда составит 32 рубля. Рассчитаться банковской картой можно будет за 38 рублей.

Для жителей и гостей областного центра, активно передвигающихся по городу, также будут доступны месячные проездные. Их стоимость ощутимо подросла, однако они по-прежнему более выгодны при условии частных передвижений.

Купить обычный безлимитный проездной на один вид транспорта пассажиры с 1 октября смогут за 1470 рублей. На все виды — 2300 рублей. Студенческий будет стоить теперь 1200 рублей, школьный — 350 рублей, социальный на «45 поездок» — 750 рублей. Первая поездка с пересадочным тарифом «120 минут» обойдётся в 34 рубля. Последующие — в 13 рублей.