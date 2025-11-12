Расследования

Двоих зумеров в Волжском поймали после серии дерзких краж из магазинов

12.11.2025 14:07
В городе Волжском Волгоградской области полиция задержала двоих 18-летних парней, которые подозреваются в совершении нескольких краж из сетевых магазинов. Одна из таких дерзких вылазок попала на видео, сообщает V102.RU.

По данным ГУ МВД России по региону, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



На видео, которое было снято в одном из магазинов Волжского, видно, как молодые люди подходят к холодильникам, вынимают из них продукты, прячут их под одежу и в карманы, а потом уходят не заплатив. Сумма ущерба не называется.

Подозреваемые в кражах уже во всем сознались. Один из фигурантов будет находиться под подпиской о невыезде. В отношении второго молодого человека, который был судим, решается вопрос о заключении под стражу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

