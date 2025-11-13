Под Волгоградом «законсервировали» село после нападения енотовидки на человека





В Волгоградской области объявлен карантин на территории Царевского сельского поселения Ленинского района в связи с новым случаем бешенства. Неблагополучным очагом объявлена территория в радиусе 500 метров от места обнаружения животного, заразившегося смертельной инфекцией. В комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что это была енотовидная собака.

Как рассказали в администрации Царевского сельского поселения, очаг заболевания находится не в населенном пункте, а в пойме. По утверждению местных жителей, животное перед гибелью укусило рыбака. Пострадавший, уточнили в сельской администрации, не является местным жителем.



Еноты, как и лисы, довольно часто подбираются близко к людям. Это обстоятельство уже является опасным признаком, так как может свидетельствовать о том, что животные заражены бешенством.

Напомним, около трех лет назад в сети завирусилось видео, как енотовидная собака сражается с буром рыбака. Утверждалось, что оно было снято в Ленинском районе. Кадры набрали огромное количество просмотров, а история закончилась хорошо - животное ретировалось, не нападая на человека.



