В Волжском 13 ноября эвакуировали железнодорожный вокзал

Происшествия 13.11.2025 18:24
Сегодня, 13 ноября, в городе Волжском Волгоградской области сотрудники спецслужб обследователи территорию и здание железнодорожного вокзала. Посетителей эвакуировали. Об этом, как передает V102.RU, сообщили очевидцы.

Сообщается, что к ж/д вокзалу прибыли автомобили пожарной службы, полиции и скорой помощи. После проверки помещений, которая длилась около часа, вокзал вернулся к штатной работе.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области не стали комментировать произошедшее, посоветовав обратиться в полицию.

Напомним, что ж/д вокзал в Волжском эвакуируют уже второй раз с начала ноября. 

