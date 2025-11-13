Волгоградцам предоставили возможность освободиться от долговой нагрузки накануне Нового года.

В частности, у граждан, полностью погасивших задолженность перед региональным оператором по обращению с ТКО с 1 ноября по 31 декабря текущего года, аннулируют все начисленные пени на дату платежа.

При этом в компании уточнили, что жителям нужно погасить накопившуюся задолженность в полном объёме, включая начисление за расчетный период. После этого будет произведён перерасчёт, данные которого отобразятся в квитанциях за январь нового года.

Стоит отметить, что эти условия не распространяются на потребителей, в отношении которых вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.