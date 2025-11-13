В Саратове на пожаре в инфекционке пострадали семь человек





В Саратове произошел пожар в инфекционной больнице, в результате которого пострадали семь человек, находившиеся в лечебном учреждении. Как сообщает ИА «СарИнформ», у всех пострадавших диагностирована легкая степень отравления угарным газом.

Уточняется, что о пожаре МЧС Саратова стало известно в 02:40. Для тушения возгорания в инфекционке привлекались 40 сотрудников МЧС и 10 машин.

– Из здания эвакуировали 97 человек. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Причина пока неизвестна, – передает саратовское издание.

Фото: ИА «СарИнформ»