В Саратове на пожаре в инфекционке пострадали семь человек

Происшествия 13.11.2025 15:16
В Саратове  произошел пожар в инфекционной больнице, в результате которого пострадали семь человек, находившиеся в лечебном учреждении. Как сообщает ИА «СарИнформ», у всех пострадавших диагностирована легкая степень отравления угарным газом.

Уточняется, что о пожаре МЧС Саратова стало известно в 02:40. Для тушения возгорания в инфекционке привлекались 40 сотрудников МЧС и 10 машин. 

– Из здания эвакуировали 97 человек. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Причина пока неизвестна, – передает саратовское издание. 

Фото: ИА «СарИнформ» 

