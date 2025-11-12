Прения сторон, последнее слово Пака и вердикт присяжных: все подробности из суда





В Волгограде 12 ноября прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной женщины Екатерины Буравлевой. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», с последним словом, адресованным присяжным, выступил сам Пак. Перед этим в процессе выслушали его защитников. А итогом дня в облсуде стал вердикт присяжных заседателей, единогласно заявивших о виновности Александра Пака и об отсутствии причин к снисхождению.

Как проходил судьбоносный процесс над водителем BMW Паком – в материале ИА «Высота 102.

«Театр абсурда» – прения сторон

В судебном процессе 12 ноября в здании областного суда сегодня присутствовали родные обвиняемого в смертельном ДТП Александра Пака, супруг погибшей Екатерины – Евгений Буравлев, журналисты, прокурор, представители потерпевших и гособвинения, а также все четыре адвоката подсудимого. Первым из этой четверки в суде взял слово Михаил Касевич. Один из самых активных адвокатов Пака выступил с достаточно длинной речью, в завершении которой юрист назвал суд над Паком не иначе как «театром абсурда».

ИА «Высота 102» приводит расшифровку его выступления.

Адвокат Касевич:

– Согласитесь, выглядит нелепо, если человек, замасливший убийство другого, бежит от него наутек. Что касается маневра «змейка», то причина этого так называемого маневра, если он имел место, ясно и четко объяснил сам Пак. Дорожное покрытие на улице Большой вы видели сами на фото и видеоизображениях, которые даже сегодня вам демонстрировала сторона обвинения, двигаться там ровно, пересчитывая все ямы, да, можно. Но можно как раз тогда, когда хочешь ехать быстро. Кстати, возвращаясь к обвинению, хотел бы напомнить, как Пак проворачивал руль то вправо, то влево. На самом деле ни один, ни один из допрошенных свидетелей не видел, как Пак поворачивал руль. Остальные свидетели, к примеру, сотрудник полиции, упоминавшийся сегодня сотрудник медицинской части школы-интерната «Созвездие», врач-реаниматолог, а также потерпевший Буравлев – они очевидцами произошедшего не были. Их показания никаких фактов по данным событиям не давали. Они не видели происшествия.

О том, что Пак не совершал убийство, красноречиво свидетельствует его поведение сразу после произошедшего. Как я уже упоминал, он поехал к другу в хоспис. В момент его пребывания в хосписе ему позвонила дочь Юлия, которая сказала, что его разыскивают сотрудники полиции, объяснила, куда нужно ехать. И он спокойно поехал. В городе его остановили сотрудники полиции, сопроводили к месту, откуда он уехал, выбросив мусор. На месте он объяснил сотрудникам полиции, что совершенно не понял, что произошло. Никакие следы, включая пылевой след от руки на двери автомобиля, он не скрывал и не уничтожал, хотя времени у него для этого было предостаточно.

Согласитесь, поведение, мягко говоря, необычное для человека, предположительно только что совершившего убийство.

По итогам судебного следствия мы с вами так и не узнали, от чего же умерла Буравлева. Судебно-медицинские эксперты определили, что смерть Буравлевой наступила в результате тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота, которая сопровождалась множественными повреждениями костей скелета и внутренних органов и осложнилась травматическим и геморрагическим шоком, отеком головного мозга, отеком легких, развитием двусторонней пневмонии и полиорганной недостаточности. Вместе с тем, согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть Буравлевой наступила в результате тотальной бронхопневмонии, осложнившейся сепсисом и острой полиорганной недостаточностью. Напомню, что травму Буравлева получила 22 октября, а умерла 29 ноября.

И, наконец, что касается утверждения о выполнении Буравлевой общественного долга. Сторона обвинения определила цель следования Буравлевой за автомобилем Пака как пресечение административного правонарушения. Но автомобиль Пака после соприкосновения с автомобилем под управлением Буравлевой продолжил движение, он не остановился. То есть административное правонарушение было уже завершено, закончено. Пресекать было нечего. Соответственно, пак никак не мог прекратить действия, которые на тот момент уже были окончены. При данных обстоятельствах выполнение общественного долга Буравлевой просто физически было невозможно. Возникает резонный вопрос – а какова вообще общественная польза в ударах рукой по двери автомобиля, то есть фактически от посягательства на чужое имущество?

С самого начала у меня такое впечатление, что мы находимся в театре абсурда. Никто не отрицает, что произошла трагедия. Ни обвинение, ни защита, ни один участник процесса не отрицает в здравом уме, что погиб человек, произошла трагедия. Но не всякая трагедия – убийство. Автомобиль – это источник повышенной опасности, как и трансформаторная будка, которая может вас убить током. Взаимодействие с автомобилем само по себе уже является опасным для жизни.

У вас всех большой жизненный опыт. Я уверен, вы справедливо сможете решить судьбу Пака (присяжным). Не хочу не к чему призывать. Хочу только попросить не признать виновным невиновного.

Вторым вызвался к кафедре адвокат Александра Пака Денис Факеев. Далее также цитата его выступления.

Адвокат Факеев:

– После того, как состоялся контакт, который даже на видеозаписи выглядит не ярко выраженным, водитель автомобиля Toyota Буравлева только спустя 10 секунд вышла из автомобиля. Она не сразу вышла из него, хотя ее автомобиль стоял на месте. То есть он был уже остановлен, и она могла почувствовать, что произошла авария. Точно также и Пак, соответственно, – набрал скорость и продолжил движение, остановился у мусорных баков, и делал вещи, для которых туда явился. У нас прозвучала следующая фраза со стороны потерпевшей: «Стой, стой!» и «Илья, неси телефон». Я, исходя из примерного представления, что там произошло, не могу сделать выводы, уловить смысловую нагрузку в этом, связанную с тем, что произошло ДТП или между ними случился конфликт. Утверждения о том, что стало причиной для совершения убийства, с моей точки зрения, не раскрыты.

Третьим суд выслушал адвоката Илью Кварталова.

Адвокат Кварталов:

– Уважаемые присяжные, я полностью поддерживаю то, что сказал Михаил Касевич и то, что сказал мой коллега Факеев. Не считаю необходимым повторять все те доводы, которые они перечислили. Но хотел бы заострить внимание на следующем: суть обвинения сводится к тому, что сначала между автомобилями Пака и Буравлевой произошло ДТП, в результате которого возникли небольшие притетртости на заднем левом крыле. После этого Пак проехал какое-то небольшое расстояние до помойки, остановил свой автомобиль, вышел из него и пошел выкидывать мусор. По версии обвинения, в этот момент потерпевшая Буравлева, движимая общественным долгом и с целью совершить общественно полезные действия по пресечению совершаемого Паком административного правонарушения, которое, как правильно сказал Михаил Касевич, на тот уже было совершено, то есть чего было пресекать? Наверное, как поступил бы любой другой водитель, нужно было остановиться, вызвать сотрудников. Однако Буравлева побежала к Паку, руководствуясь благими намерениями, пытаясь привлечь внимание к последствиям. Пак в этот момент, по версии обвинения, выкинул мусор, увидел бегущую к нему Буравлеву и захотел от нее скрыться, сел в автомобиль и заблокировал двери. Буравлева, подбежав к автомобилю Пака, несколько раз ударила рукой по задней двери. И, схватившись за ручку водительской двери, пыталась ее открыть. Обращаю ваше внимание, где-то в этот момент, по версии государственного обвинения, у Пака возникла личная неприязнь и преступный умысел об убийстве Буравлевой в связи с исполнением ею общественного долга, который он незамедлительно реализовал, начав движение автомобиля и зная, что при этом Буравлева обязательно попадет под колеса его автомобиля и он ее убьет.

Здесь уместно отметить, что при произнесении данной речи тон адвоката Кварталова звучал саркастически. Далее:

– Если вы помните, во вступительном слове я сказал, что версия государственного обвинения звучит феерично. Сейчас, по прошествии всего судебного следствия в прениях, я могу сказать только то же самое. Уважаемые присяжные, вы исследовали в суде все доказательства, вы их услышали. Исходя из них, ситуация достаточно очевидна. Действительно ли автомобили Пака и Буравлевой притерлись при разъезде и Пак этого не заметил? Я думаю, что безусловно. Я просто не думаю, что, если бы Пак заметил, то он стал бы куда-то уезжать. Зачем ему уезжать и лишаться на полтора года права управления транспортными средствами из-за какой-то притертости? Тем более, учитывая его стаж вождения. Действительно ли между Паком и Буравлевой при разъезде произошел короткий обмен фразами? Возможно даже на повышенных тонах и, я обращу внимание, неважно – при полностью открытых стеклах или неполностью открытых стеклах. Безусловно, это было. И Пак это признает. Действительно ли Пак проехал до помойки, выбросил мусор, сел в автомобиль и уехал к другу в хоспис? Да. Это тоже было.

Как и Касевич, Кварталов в суде подчеркивал, что Пак самостоятельно вернулся на место смертельного ДТП.

– Вы задумайтесь, это характерное поведение для лица, который только что задумал, реализовал убийство? – обратился адвокат к присяжным. – По-моему, нет.

Далее он напомнил о видео, на котором запечатлен дорожный инцидент и еще живая Екатерина Буравлева. По мнению адвоката, тот факт, что Пак сел в автомобиль, чтобы уехать, – подтверждение тому, что его подзащитный не планировал убийства женщины:

– У нас какой-то театр абсурда. То есть тот факт, что, по версии следствия, убийца отбегает от жертвы – это доказывает факт убийства. Бред, по-моему. Ни Пак, ни мы как его защитники, не отрицаем того, что в этом месте произошло что-то, от чего потерпевшая получила телесные повреждения, от которых спустя месяц скончалась. Но это случившееся нельзя назвать убийство, как утверждает государственное обвинение. Наверное, на стадии следствия надо было как-то по-другому расследовать и квалифицировать. Но это не убийство. Не каждая смерть человека наступает в результате убийства.

Защитник Пака Дмитрий Волков, выступавший четвертым, напомнил присяжным о плохом слухе Пака. По его мнению, предварительное следствие так и не доказало, слышал или нет подсудимый то, как стучала по кузову BMW Екатерина Буравлева.

Адвокат Волков:

– Я предлагаю для начала вспомнить показания самого Пака, где он подробнее изложил ситуацию со въездом транспортных средств, в результате которого было допущено столкновение с автомобилем Буравлевой. Сторона государственного обвинения пытается представить события, как какой-то конфликт, который впоследствии послужил поводом для убийства потерпевшей. То обстоятельство, что Пак не заметил изначальное ДТП, подтверждается тем, что всего через несколько метров он остановился для того, чтобы выбросить мусор. Явно не действие лица, который захотел каким-то образом скрыться, сбежать с места совершения ДТП. Выбросив мусор, подсудимый проследовал в автомобиль и уехал, не видя никаких препятствий для движения. В этот момент появляются противоречия в показаниях ключевого свидетеля, который увидел, что Буравлева бежит и после этого Пак сел в автомобиль, заблокировал двери и поехал. Но я отношусь к этим показаниям с небольшой долей скепсиса, поскольку они носят оценочный характер. Прошу также обратить отдельное внимание на показания дочери подсудимого Юлии Пак. Именно ей в первую очередь позвонили сотрудники ГИБДД и сообщили о произошедшем ДТП, поскольку она является владелицей автомобиля BMW. Из показаний Пак Юлии известно, что она сразу позвонила отцу и сказала о состоявшемся разговоре. Его реакцией было крайнее удивление и непонимание, почему его могут разыскивать. После этого разговора у Пака было предостаточно времени для того, чтобы осмотреть автомобиль, увидеть эти следы, он мог стереть их, если он такой убийца и злоумышленник. Также нам представлялся протокол следственного эксперимента, в рамках которого следователем была воспроизведена данная ситуация. Статисты кричали, переезжали мешки с песком и опилками, и им было слышно, что кричит человек, находившейся на улице. Но в то же время, мы понимаем прекрасно, что у Пака есть подтвержденные нарушения слуха и зрения двумя медицинскими исследованиями. Ни один статист, принимавший участие в следственном эксперименте, явно такими проблемами не страдают. Для меня становится непонятным, мог ли действительно Пак, находясь в автомобиле, слышать эти разговоры. Оценивая ситуацию, сложилось впечатление, что в данной ситуации мог оказаться любой водитель. Подытоживая сказанное, принимая решения, постарайтесь выключить свои эмоции, основываясь только на фактах.

Все четверо адвокатов Александра Пака, обращаясь к присяжным, призывали их подходить к вердикту, оставив эмоции. Однако выступавшая далее представитель гособвинения обратила внимание присяжных на попытку защитников подсудимого исказить содержание ключевых доказательств.

Прокурор Захарова:

– Прошу обратить внимание, что все доказательства, представленные стороной обвинения, дополняют друг друга, согласуются между собой. В частности, показания свидетеля Омельченко с показаниями других свидетелей и с письменными доказательствами. Однако сторона защиты почему-то пытается опровергнуть показания нашего ключевого свидетеля Омельченко. Так, защита заявляет, что ключевой свидетель Омельченко не поясняет, почему Пак мог заблокировать дверь. Обращаю внимание, что свидетель и не должен это пояснять. Также защита задавала вопрос, по каким признакам свидетель был уверен, что Пак видел Буравлеву. Омельченко объяснял, что Пак видел Буравлеву, он был обращен к ней непосредственно, он описал все действия Пака, и все действия Екатерины.

То, что другие свидетели не видели того, что произошло на улице Степная, никак не говорит о непричастности Пака. Кроме того, защита искажает содержание доказательств. Это относится к исследованию трупа. Так, причиной смерти Екатерины указана гнойная пневмония. Однако в заключении говорится о других травмах головы, туловища Екатерины, которые образовались за счет сочетанной травмы. В заключении также говорится, что они находятся в причинной связи с наступлением смерти. Также обращаю внимание, что защита неоднократно повторяла в судебных прениях, что у Пака не было умысла. Однако такие утверждения – это прерогатива не защиты, а суда.





«К убийству не был готов» – последнее слово Пака

Далее последнее слово предоставили Александру Паку. Его выступление заняло немногим более четырех минут. Семье погибшей пенсионер не сострадал, как того ожидали многие волгоградцы, внимательно следившие за процессом.

Расшифровка последнего слова Пака:

– Уважаемые присяжные заседатели. Настал этот момент, когда ваш вердикт будет решать мою судьбу дальнейшую. Я как повторял, так и буду повторять – раз прокурора не устраивает, так сказать, умысел, я вам скажу: к убийству я не был совершенно готов. Я очень-то к этому даже слову отношусь отрицательно. Поэтому то неосторожное приближение к автомобилю повышенной опасности, споткнувшись, падая – там уже сработала еще теория физики, школьной программы – свободное падение тела, где темп набирает скорость в десятки раз. То есть если она двигалась, а она двигалась в какое-то мгновение со скоростью автомобиля, если даже пусть 10 километров в час, значит, ее скорость падения увеличилась до ста. Падение с высоты своего роста или даже с метровой высоты на этой скорости, а там даже по дорожным условиям (вы уже знаете, что там было на этой дороге, сколько ям и какие они были). Значит, на такой скорости встретиться с поверхностью земли, там можно разбиться в раз.

След на двери. Да. Этот след вы тоже видели. След как бы уходил по касательной от кузова автомобиля. Значит, она была уже на расстоянии от левого колеса. То есть она попасть под машину никак не могла. Ни в коем разе. Потому что движение автомобиля, а я его не останавливал, он как ехал прямо, так и ехал. И поэтому она никак не могла, никоим образом, попасть.

Когда я туда прибыл на место, уже с хосписа, был криминалист-эксперт от полиции. Он все действия исследовал, искал хотя бы какие-нибудь капли крови. Он прекрасно понимал, что если переехать человека, там без крови не обойдется. И он ничего не нашел. В его заключениях нет ни единого слова вообще по этому вопросу.

Обращаясь сейчас к вам с последним словом, у меня только одно пожелание – здравия вам в этом году, и в новом году. Чтобы ваши близкие, родные, были всегда здоровы. И вы сами. Чтобы вас никогда в жизни не посещали такие чрезвычайные ситуации.





«Снисхождения не заслуживает» – вердикт присяжных

Около получаса после выступления всех участников процесса судья Дмитрий Туленков утверждал перечень вопросов, на которые предстояло ответить затем присяжным заседателям. Здесь стоит напомнить, что на рассмотрении уголовного дела с участием присяжных настаивал перед судом сам Александр Пак. После того, как список вопросов был утвержден, хотя у адвокатов к нему также возникли нарекания, присяжные уединились для размышлений.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на то время, пока на третьем этаже волгоградского облсуда решалась судьба Александра Пака, представителей СМИ попросили спуститься этажом ниже. Вернуться в зал судебного заседания журналисты смогли в 16.20 – спустя два часа.

Как уже сообщало 12 ноября информагентство, на все четыре вопроса присяжные единогласно ответили утвердительно. Вердикт озвучила одна из заседателей:

Вопрос №1:

– Доказано ли, что 22 октября 2024 года в период с 15-ти часов до 15-ти часов 10 минут на проезжей части дороги между домами по улице Степная и улице Большая Дзержинского района Волгограда произошел наезд и переезд колесом автомобиля на Буравлеву Е.О., в результате чего ей причинены телесные повреждения, в том числе тупая сочетанная травма головы, грудной клетки, живота, сопровождающаяся множественными повреждениями костей скелета и внутренних органов и осложнившаяся травматическим и геморрагическим шоком, отеком головного мозга, отеком легких, развитием двусторонней пневмонии и полиорганной недостаточностью, от которых она скончалась 29 ноября 2024 года.

Ответ:

– Да, доказано. Единогласно.

Вопрос №2:

– Доказано ли, что указанные в первом вопросе действия совершил Пак А.В. при следующих обстоятельствах: Пак А.В., управлял автомобилем BMW X7 и видел, что Буравлева О.Е. покинула свой автомобиль после произошедшего между ними диалога при разъезде транспортных средств на узком участке проезжей части и пытается не допустить оставления места наезда управляемого им автомобиля на ее стоявший автомобиль, для чего подбежала к его автомобилю, потребовала не покидать место дорожно-транспортного происшествия, несколько раз ударила рукой по задней левой двери машины, а затем попыталась открыть дверь водителя и находится в непосредственной близости от его автомобиля, что создавало опасность для ее жизни и здоровья? Воспрепятствовав этому и заблокировав дверь автомобиля, [Пак А.В], с ускорением начал движение транспортного средства, а затем, несмотря на то, что Буравлева Е.О. продолжала держаться за ручку водительской двери и сопровождала автомобиль, в быстром темпе совершил при отсутствии необходимости, обусловленной дорожной обстановкой маневр вправо, в результате чего Буравлева Е.О. упала, чем совершил наезд, а затем совершил через упавшую Буравлеву, и тем не менее, не остановился, а покинул место происшествия.

Ответ:

– Да, доказано. Единогласно.

Вопрос №3:

– Виновен ли Пак А.В. в совершении действий, признанных доказанными.

Ответ:

– Да, виновен. Единогласно.

Вопрос №4:

– Заслуживает ли Пак А.В. снисхождения?

Ответ:

– Нет, не заслуживает. Единогласно.





Это еще не точка

Подчеркнем, что вердикт, который вынесли 12 ноября присяжные по уголовному делу в отношении Александра Пака – еще не финал судебного разбирательства. Приговор будет вынесен судьей Дмитрием Туленковым с учетом мнения присяжных.

Пояснения Волгоградского областного суда:

– Согласно вердикту Александр Пак признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вердикт вынесен единодушно. Следующее судебное заседание по делу, в ходе которого будут обсуждаться последствия вынесенного вердикта и окончательная квалификация действий подсудимого, назначено на 20 ноября 2025 года.

Напомним, что по статье 105 УК РФ Александру Паку грозит до 20 лет лишения свободы.