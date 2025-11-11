Расследования

Рецидивистку Калиточку осудили в Волгограде по трем статьям

Расследования 11.11.2025 16:16
11.11.2025 16:16


Сегодня, 11 ноября, Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор 30-летней Виктории Калиточке по трем уголовным статьям. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, женщину признали виновной в краже мобильного телефона у инвалида-участника СВО, угрозу убийством и ложный донос.

- По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, - сообщили в облсуде.

Установлено, что Калиточка в апреле 2025 года угрожала убить свою подругу на почве ревности к мужчине. Женщины вместе выпивали, но в какой-то момент фигурантка уголовного дела схватилась за нож. Подруге удалось отобрать оружие, что спасло ей жизнь. 

В июне Калиточка совершила ложный донос, сообщив в отделение полиции о краже ее сотового телефона. Однако выяснилось, что гаджет она сдала в ломбард, а вырученные за него деньги потратила. Другой телефон она, как установило следствие, украла 1 июля у участника СВО. Калиточка в состоянии опьянения была в квартире у инвалида боевых действий. Она незаметно украла у мужчины телефон, сдала аппарат в скупку, а деньги потратила на алкоголь.  

В суде сообщили, что Калиточка признала вину, искренне раскаялась и возместила причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

