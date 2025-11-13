Почти миллиард спасен: Волгоградской области списали гигантский долг





Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, Волгоградской области до конца 2025 года спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Как следует из документа, опубликованного в открытом доступе, региону «простят» существенную сумму в размере 925 625 372,1 рублей.

Всего в распоряжении Правительства РФ на этот раз 15 регионов России, а общая сумма задолженности субъектов РФ, подлежащая списанию в конце года, – 27,9 млрд рублей.

Комментируя решение кабмина 13 ноября, Михаил Мишустин отметил, что ранее регионы, попавшие в список, выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции. Средства были направлены на единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.

– Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России, – подчеркнул Мишустин.

Напомним, что задачу облегчить долговую нагрузку для регионов Правительству поручил Владимир Путин по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2024 году.