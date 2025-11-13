Экономика

Почти миллиард спасен: Волгоградской области списали гигантский долг

Экономика 13.11.2025 18:58
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому, Волгоградской области до конца 2025 года спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Как следует из документа, опубликованного в открытом доступе, региону «простят» существенную сумму в размере 925 625 372,1 рублей.

Всего в распоряжении Правительства РФ на этот раз 15 регионов России, а общая сумма задолженности субъектов РФ, подлежащая списанию в конце года, – 27,9 млрд рублей.  

Комментируя решение кабмина 13 ноября, Михаил Мишустин отметил, что ранее регионы, попавшие в список, выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции. Средства были направлены на единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.

– Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России, – подчеркнул Мишустин. 

 Напомним, что задачу облегчить долговую нагрузку для регионов Правительству поручил Владимир Путин по итогам своего Послания Федеральному Собранию в 2024 году.

Лента новостей

21:27
В Волгограде опровергли фейк об отправлении работников НПЗ в неоплачиваемый отпускСмотреть фотографии
21:10
Волгоградский теннисист одержал вторую победу на турнире в ИталииСмотреть фотографии
20:57
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:40
Неочевидные маршруты выходного дня: куда поехать на 1-2 дня из ВолгоградаСмотреть фотографии
20:10
Дожди прогнозируются в Волгограде и области до конца неделиСмотреть фотографии
19:42
На севере Волгограда приостановлено движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:31
Под Волгоградом судят экс-главреда газеты «Маяк» за преступную связь с олигархомСмотреть фотографии
18:58
Почти миллиард спасен: Волгоградской области списали гигантский долгСмотреть фотографии
18:34
Пьяный волгоградец на внедорожнике протаранил 7 автомобилей на ул. СимоноваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
В Волжском 13 ноября эвакуировали железнодорожный вокзалСмотреть фотографии
18:08
«Знаю, что нужно ребятам»: «Ротор-2» с Бурлаченко скоро приступит к тренировкамСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде хлопок петарды поставил на уши высотку на ул. ХользуноваСмотреть фотографии
17:34
На «Красном октябре» впервые отлили сифонным способом слиток весом 125 тоннСмотреть фотографии
17:12
«Мерзнем и ходим в туалет с зонтом»: жители «общаги Бастрыкина» снова взывают о помощиСмотреть фотографии
16:57
Ростехнадзор дал оценку готовности коммунальщиков Волгограда к зимеСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде африканский турист попался на сбыте наркотиковСмотреть фотографии
16:25
В Камышине семьям погибших на СВО бойцов передали госнаградыСмотреть фотографии
15:37
Жителям Волгоградской области предложили аннулировать пени за вывоз ТКОСмотреть фотографии
15:24
Под Волгоградом «законсервировали» село после нападения енотовидки на человекаСмотреть фотографии
15:16
В Саратове на пожаре в инфекционке пострадали семь человекСмотреть фотографии
15:05
Волгоградские фермеры взяли больше всех наград на «Золотой осени-2025»Смотреть фотографии
15:02
Воздействие на волгоградцев самой сильной магнитной бури начинает ослабеватьСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области стартует всероссийская олимпиада по химииСмотреть фотографии
14:20
Андрей Бочаров настроил чиновников на достижение целей медицинской реформыСмотреть фотографии
14:08
Миллиардер Малашкин проиграл суд мэрии Волгограда за землю под «Диамантом»Смотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом вручили награды близким пятерых погибших героев СВОСмотреть фотографии
13:16
«Мы для них – декорации»: в станице Кременской назревает бунт из-за майнинг-фермы волгоградского олигархаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Под Волгоградом чиновников уличили в обезвоживании трёх хуторовСмотреть фотографии
12:33
В Ozon назвали виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Деньги пахнут? Волгоградцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноябряСмотреть фотографии
 