Волгоградец искромсал родную сестру, нанеся ей 47 ударов ножом





В Кировском районе Волгограда в одном из частных домовладений было обнаружено тело женщины с множественными ножевыми ранениями. В жестоком убийстве подозревается ее родной брат.

– Между родственниками произошёл бытовой конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанёс им не менее 47 ударов по телу сестры. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - сообщили V102.RU в следственном органе.

По данному факту районными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство». В настоящее время мужчина задержан. Свою вину подозреваемый полностью признал.