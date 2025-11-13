В Ozon назвали виновника смертельного ДТП под Волгоградом





13 ноября компания Ozon прокомментировала смертельное ДТП с участием грузовика маркетплейса, произошедшее накануне на границе Руднянского и Даниловского районов. По данным организации, лобовое столкновение могло произойти по вине водителя «Нивы».

- К сожалению, водитель авто ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ozon. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в разборе ситуации. Сейчас водитель компании в норме, дополнительная медицинская помощь не требуется, - подчеркнули в пресс-службе магазина.

Также в организации отметили, что перевозимые товары не пострадали и после произошедшего были доставлены в пункт назначения другой машиной.

Напомним, 12 ноября на 2 км автодороги «Громки — Старая Кондалья — Орехово» произошло ДТП. «Нива» и «ГАЗель» не поделили дорогу. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. По данным Госавтоинспекции, на текущий момент обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться следственной группой.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области