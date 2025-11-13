Деньги пахнут? Волгоградцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Пять самых интересных и высокооплачиваемых предложений от работодателей в Волгограде озвучил сервис по поиску работы SuperJob, проанализировав рынок труда в ноябре, сообщает V102.RU. В основном высокие зарплаты сейчас предлагают специалистам по продажам и врачам.

В этом месяце, как оказалось, «потолок» самой оплачиваемой в Волгограде работы составляет 120 тысяч рублей. Столько головы платить ежемесячно директору розничной сети магазинов по продаже парфюмерной продукции. От 100 тысяч рублей, как указано в объявлении, может заработать в Волгограде менеджер активных продаж В2В. Продавать придется мебель для офиса.

На третьей позиции по уровню зарплатного предложения находится врач-офтальмолог. Такому специалисту частный медицинский центр готов платить 100 тысяч рублей ежемесячно.

Замыкают топ 5 две вакансии - директора гипермаркета одной из крупных торговых сетей и главного конструктора. Директору обещают зарплату от 97,4 до 120 тысяч рублей в месяц, а главному конструктору на одном из заводов - 86 948 рублей.





