Миллиардер Малашкин проиграл суд мэрии Волгограда за землю под «Диамантом»

Арбитражный суд Волгоградской области отказал индивидуальному предпринимателю Александру Малашкину в признании недействительным распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

Известный миллиардер хотел получить в собственность землю под торговым центром на ул. Комсомольская, 3 «Диамант на Комсомольской» без проведения торгов на основании того, что он является собственником помещений в здании и арендатором земельного участка под ним. Но, получив отказ мэрии, обжаловал его в суде.



Однако суд установил, что здание, собственником которого является Малашкин, частично размещено за границами земельного участка, испрашиваемого в собственность.



- Данное обстоятельство исключает возможность надлежащей эксплуатации и обслуживания той части объекта, которая расположена за пределами границ участка, и затрагивает права и охраняемые законом интересы правообладателей соседних участков, - говорится в пресс-релизе арбитража.



Таким образом, испрашиваемый в собственность земельный участок на момент обращения не мог быть предоставлен предпринимателю в порядке реализации его исключительного права. Соответственно, отказ департамента соответствует закону.



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Напомним, наследие беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева Александр Малашкин, собственник ресторана «Река» и других известных в Волгограде объектов, приобрел за 243,6 миллиона рублей с торгов в апреле 2022 года. Площадь 8-этажного здания составляет 15 447,3 кв. метра.







