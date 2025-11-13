



Геомагнитная буря, которая уже вторые сутки испытывает волгоградцев, начала терять свою силу. Как рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, интенсивность магнитного воздействия может сохраниться всего на одни сутки.

- Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня. В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3–G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами, событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был, - поясняют специалисты.

В лаборатории отмечается, что из трех выбросов, которые должны были подойти к Земле, ожидается один из наименее интенсивных.