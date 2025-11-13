Общество

Дожди прогнозируются в Волгограде и области до конца недели

Общество 13.11.2025 20:10
В Волгограде и области пасмурная погода ожидается до конца недели. Как рассказали в Волгоградском ЦГМС, осадки прогнозируются в регионе до конца суток 16 ноября. 

- 14 ноября ночью и утром в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, местами туман. Температура воздуха днем составит +8...+13º, - рассказали синоптики. – 15 ноября в регионе также ожидается туман. Воздух прогреется в этот день также до +8...+13º.

В воскресенье в отдельных районах Волгоградской области снова также ожидают небольшие дожди. Температура воздуха снизится до +9º.

