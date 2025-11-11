В Волгограде полицейские привлекут к ответственности родителей 14-летней девочки, которая в школе поссорилась с одноклассницей и распылила ей в лицо перцовый баллончик. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, об инциденте, который накануне произошел в одной из школ Ворошиловского района Волгограда, правоохранителям стало известно из соцсетей. Была организована проверка.

- По предварительным данным, на перемене между двумя 14-летними ученицами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них распылила в область лица перцовый баллончик своей однокласснице, - сообщили в Главке.

Сообщение о происшествии было зарегистрировано в районном отделе полиции. Составлен протокол об административном правонарушении.

- В отношении законного представителя несовершеннолетней, распылявшей баллончик, сотрудниками ПДН районного отдела полиции Управления МВД России по г. Волгограду составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

Ранее в местных пабликах сообщалось, что конфликт между ученицами с применением перцового баллончика произошел на втором этаже в школе №105 Ворошиловского района. В результате учеников вывели на улицу. Через какое-то время к школе подъехала скорая помощь.