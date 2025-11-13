В Волгограде хлопок петарды поставил на уши высотку на ул. Хользунова





В Краснооктябрьском районе Волгограда жителей 16-этажного дома № 36/2 на ул. Хользунова взбудоражил сильный хлопок. Часть жильцов поспешила покинуть сооружение, а также вызвать на место происшествия экстренные службы. По информации очевидцев, беспокойство волгоградцев вызвал взрыв петарды.

- Всё произошло несколько часов назад. Внезапно раздался какой-то взрыв. Когда мы выбежали на улицу, то увидели в цветнике у подъезда проплешину, от которой исходил дым, - рассказала журналистам ИА «Высота 102» жительница многоэтажки.





Собственники предположили, что кто-то с верхних этажей мог скинуть вниз сильную петарду. По счастливому стечению обстоятельств в этот момент во дворе не было людей и обошлось без пострадавших.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили, что спасатели сегодня выезжали по данному адресу, однако вызов был ложным и не потребовал участия специалистов.

Напомним, ранее в ночь с 9 на 10 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда произошёл взрыв в одной из квартир по адресу: ул. Ерёменко, д. 118. По информации МЧС, причиной произошедшего стало возгорание баллончика с сжиженным газом. В результате случившегося пострадал один из жильцов.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»