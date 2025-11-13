В Волгоградской области стартует всероссийская олимпиада по химии

Общество 13.11.2025 14:58
0
13.11.2025 14:58
Второй год подряд Волгоградская область присоединяется к всероссийскому проекту – Большой олимпиаде Росхим, одной из самых масштабных олимпиад по химии и химической технологии в стране. Регистрация на онлайн-этап начнется 24 ноября.
В этом учебном году олимпиада вошла в перечень, одобренный Министерством просвещения РФ. Имена победителей и призёров могут быть занесены в Государственный информационный ресурс одарённых детей – официальную базу талантливой молодёжи страны. Научные состязания ждут школьников с 7 по 11 класс по всей стране – от Башкортостана до Приморья. В этом году география проекта расширяется: к проекту присоединились Воронеж, Россошь, Дальнегорск, Находка, Барнаул и другие города.
В Волжском площадкой для проведения олимпиады снова станет Волжский политехнический институт, а в Волгограде – ВолгГТУ.
Школьники сначала пройдут онлайн-этап, далее – очные туры с теоретическими и экспериментальными задачами и работу в лабораториях. Победители и призёры получат дипломы, ценные призы и приглашения на торжественные церемонии награждения, приуроченные к празднованию Дня химика.
Регистрация и онлайн-этап олимпиады пройдут с 24 ноября по 15 декабря 2025 года, теоретический тур состоится в феврале, а экспериментальный – в марте 2026 года.
Отметим, что Большая олимпиада Росхим – масштабный образовательный проект, призванный популяризировать естественные науки и поддерживать талантливых школьников. Сейчас идёт работа по её включению в перечень Российского совета олимпиад школьников, что в перспективе позволит участникам претендовать на 100 баллов за ЕГЭ по химии или поступление в вузы без вступительных испытаний.
В прошлом году на олимпиаду, организатором которой в регионе выступает предприятие «Волжский Оргсинтез», зарегистрировалось 322 участника из Волгоградской области. Всего в олимпиаде состязались 6000 школьников из 5 регионов России.
