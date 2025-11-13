Общество

Андрей Бочаров настроил чиновников на достижение целей медицинской реформы

Общество 13.11.2025 14:20
0
13.11.2025 14:20


13 ноября в администрации Волгоградской области прошло совещание, посвящённое развитию здравоохранения региона. Губернатор Андрей Бочаров заслушал предложения от облздрава о повышении качества оказания медицинской помощи в условиях турбулентного периода.

Чиновники отчитались, что в целом все планы реализуются по графику, однако из-за корректировки некоторых проектов будут изменены и сроки проведения работ.

- При этом необходимо отметить, что задачи, целевые ориентиры, сроки реализации этапов создания современной системы здравоохранения Волгоградской области остаются неизменными, несмотря на определенные трудности современного этапа развития. Новые вызовы, угрозы требуют принятия оперативных дополнительных решений, направленных на купирование выявленных проблем, повышение качества оказания медицинских услуг, качества управления медицинскими учреждениями и в целом системой здравоохранения Волгоградской области, - подчеркнул глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области

Лента новостей

15:37
Жителям Волгоградской области предложили аннулировать пени за вывоз ТКОСмотреть фотографии
15:24
Под Волгоградом «законсервировали» село после нападения енотовидки на человекаСмотреть фотографии
15:16
В Саратове на пожаре в инфекционке пострадали семь человекСмотреть фотографии
15:05
Волгоградские фермеры взяли больше всех наград на «Золотой осени-2025»Смотреть фотографии
15:02
Воздействие на волгоградцев самой сильной магнитной бури начинает ослабеватьСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области стартует всероссийская олимпиада по химииСмотреть фотографии
14:20
Андрей Бочаров настроил чиновников на достижение целей медицинской реформыСмотреть фотографии
14:08
Миллиардер Малашкин проиграл суд мэрии Волгограда за землю под «Диамантом»Смотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом вручили награды близким пятерых погибших героев СВОСмотреть фотографии
13:16
«Мы для них – декорации»: в станице Кременской назревает бунт из-за майнинг-фермы волгоградского олигархаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Под Волгоградом чиновников уличили в обезвоживании трёх хуторовСмотреть фотографии
12:33
В Ozon назвали виновника смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Деньги пахнут? Волгоградцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноябряСмотреть фотографии
11:18
Под Волгоградом водитель скончался после ДТП с грузовиком «Озон»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Продавец сувениров на вокзале Волгограда «погорела» на забывчивости пассажиркиСмотреть фотографии
10:36
Андрей Дуров назвал причины назначения Бурлаченко на пост главного тренера «Ротора-2»Смотреть фотографии
10:21
В Волгограде владелицу маршруток оштрафовали за водителя-нелегалаСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде по техническим причинам встало движение трамваев №2Смотреть фотографии
09:15
31-летнего волгоградца задержали за запретное видео с детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
По указу Путина полк в Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
08:27
Соседнюю с Волгоградской область атаковали украинские БПЛАСмотреть фотографии
08:13
Волгоградская облдума закупает 400 полотенецСмотреть фотографии
07:46
Объем расходов жителей на коммуналку подсчитал ВолгоградстатСмотреть фотографии
07:18
Яблоки, огурцы и детское питание попали в топ-3 по подорожаниюСмотреть фотографии
06:55
В России начнёт действовать ГОСТ на места для выгула и дрессировки собакСмотреть фотографии
06:27
Погибшего в ДНР штурмовика Сергея Свиридова похоронят в УрюпинскеСмотреть фотографии
06:13
В Волгограде риелтор спасла квартиру бабушки от мошенниковСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде отец и сын подали в суд на оператора из-за проблем с интернетомСмотреть фотографии
21:40
Росстат разглядел в Волгоградской области снижение цен на бензинСмотреть фотографии
21:23
Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
 