



13 ноября в администрации Волгоградской области прошло совещание, посвящённое развитию здравоохранения региона. Губернатор Андрей Бочаров заслушал предложения от облздрава о повышении качества оказания медицинской помощи в условиях турбулентного периода.

Чиновники отчитались, что в целом все планы реализуются по графику, однако из-за корректировки некоторых проектов будут изменены и сроки проведения работ.

- При этом необходимо отметить, что задачи, целевые ориентиры, сроки реализации этапов создания современной системы здравоохранения Волгоградской области остаются неизменными, несмотря на определенные трудности современного этапа развития. Новые вызовы, угрозы требуют принятия оперативных дополнительных решений, направленных на купирование выявленных проблем, повышение качества оказания медицинских услуг, качества управления медицинскими учреждениями и в целом системой здравоохранения Волгоградской области, - подчеркнул глава региона.

Фото: администрация Волгоградской области