В Волжском мамашу-алкоголичку отправили в колонию за истязания грудничка

42-летней жительнице Волжского вынесен приговор за то, что едва не довела свою дочь до смерти. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она осуждена по двум статьям - истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением.

Женщина в январе 2024 года родила дочь. После рождения ребенка муж подсудимой уехал в другой регион на заработки. А через месяц после его отъезда она начала сильно пить, оставляя ребенка без присмотра. При этом ранее семья характеризовалась положительно. Утром 23 марта мамашу в состоянии алкогольного опьянения задержали на проспекте Ленина полицейские. Им она сообщила, что дома у нее остался ребенок. К месту жительства женщины и ребенка оперативно прибыли работники прокуратуры, полиции и бригада медиков, которые обнаружили младенца на кровати среди мусора и грязных вещей. Ребенок находился без одежды в крайне истощенном состоянии, даже не мог издавать никаких звуков и плача. Девочку срочно доставили в реанимацию детской городской больницы, где оказали медицинскую помощь.