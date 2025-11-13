Под Волгоградом вручили награды близким пятерых погибших героев СВО

Церемония передачи государственных наград прошла в администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области. Ордена Мужества были переданы родственникам воинов, погибших в ходе специальной военной операции.
В соответствии с указом президента Российской Федерации, при выполнении боевых задач за преданность Родине, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены:
– рядовой Андрей Романенко,
– рядовой Юрий Гаус,
– рядовой Василий Герасимов,
– младший сержант Максим Коновалов,
– младший сержант Дмитрий Шушпанов.
Фото администрации Среднеахтубинского района / t.me