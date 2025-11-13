Ростехнадзор дал оценку готовности коммунальщиков Волгограда к зиме

Волгоград готов к началу отопительного сезона. Такой вывод сделали инспекторы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, которые в текущем году впервые по новым правилам Минэнерго провели комплексную оценку теплоснабжающих организаций города, передает V102.RU.

Как сообщили в Ростехнадзоре, руководитель Нижне-Волжского управления Юрий Кулиничев вручил временно осуществляющей полномочия главы Волгограда Ирине Пешковой паспорт обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Теплоснабжающие организации Волгограда обслуживают 820 километров тепловых сетей, 166 источников тепловой энергии, в том числе две электростанции, а также 322 ЦТП и тепловых насосных станций.

- После проведения мероприятий по устранению выявленных ранее нарушений в ходе комплексной оценки подтверждён необходимый уровень готовности теплоснабжающих организаций Волгограда, - резюмировали в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора.

Новые правила проведения оценки были утверждены приказом Минэнерго России № 2234 от 13 ноября 2024 года.