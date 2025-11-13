Под Волгоградом водитель скончался после ДТП с грузовиком «Озон»





12 ноября на границе Руднянского и Даниловского районов произошло жуткое ДТП. Вечером на подъезде к селу Громки столкнулись «Нива» и грузовик «Озон». Последствия аварии попали на видео.







- В 17:06 на 2-м км автодороги «Громки — Старая Кондоль — Орехово» произошло столкновение автомобилей «Нива» и «ГАЗель», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, столкновение произошло в лобовую и на большой скорости. После сильнейшего удара оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Отметим, в результате аварии водитель «Нивы» получил тяжёлые травмы. Прибывшие на место медики вынуждены были констатировать его смерть.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области