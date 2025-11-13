Пьяный волгоградец на внедорожнике протаранил 7 автомобилей на ул. Симонова





В Дзержинском районе Волгограда водитель в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике протаранил семь припаркованных авто. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, теперь волгоградцу грозит уголовная ответственность.





Происшествие произошло на улице Симонова накануне вечером. Мужчина сел за руль автомобиля Great Wall в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, столкнулся с другими припаркованными автомобилями.

При проверке сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишен прав за отказ от прохождения освидетельствования.

- В отношении нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области