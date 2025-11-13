Общество

В Камышине семьям погибших на СВО бойцов передали госнаграды

13.11.2025 16:25
В городе Камышин Волгоградской области госнаграды погибших в ходе специальной военной операции бойцов передали их близким. Как сообщили V102.RU в администрации Камышина, памятная церемония прошла в Центре патриотического воспитания имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева.


Представители администрации Камышина и военного комиссариата передали орден Мужества и медаль «За отвагу» родным гвардии младшего сержанта Егора Ткаченко и медаль Сувора - семье рядового Геннадия Паршина.

Фото: администрации Камышина

