«Мерзнем и ходим в туалет с зонтом»: жители «общаги Бастрыкина» снова взывают о помощи

Общество 13.11.2025 17:12
Не прошло и года, как ситуация, которая в свое время привлекла внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина, вновь повторилась в аварийном доме №4 по ул. Слепцова в Советском районе Волгограда. По словам жильцов, с начала отопительного сезона, а это уже ровно месяц, в бывшем общежитии в поселке Горьковский на окраине Волгограда тепло так и не появилось. 

– В комнатах холодина – люди спасаются обогревателями, из-за этого все время коротит проводку. А на пятом этаже еще и мокро все время из-за текущей крыши – чистая правда, жильцы ходят в туалет с зонтами, –  делятся собеседники информагентства «прелестями» выживания в ледяном доме. 

При этом жильцы поделились с ИА «Высота 102» полученными недавно платежками за тепло, которого они этой осенью еще не видели. Например, за комнату в 18 квадратных метров насчитали за отопление почти 1200 рублей. 

Волгоградцы пояснили, что тепло в аварийную общагу не дают по причине тотального затопления подвала. 

– Без конца звоним в новую управляющую компанию «Планета», умоляем просто, чтобы приехали, выкачали воду и сделали нам трубы в подвале. В ответ слышим разные «вы у нас самые проблемные», «приедем к вам попозже». Иногда даже говорят, что уже начали откачку. Люди выскакивают, думают, вот правда чудо случилось, а там – никого, – делятся волгоградцы. 

О бедах общежития по улице Слепцова информагентство «Высота 102» сообщало не раз. Дом разваливается в буквальном смысле слова – от него отлетают кирпичи, а из-за перегрузок сети он периодически горит. 

В ноябре 2024 года тепло спустя почти месяц после начала отопительного сезона здесь дали только после вмешательства Александра Бастрыкина. Тогда следователи заставили УК «Гармония», которая располагалась в городе Волжском, за десятки километров от поселка Горьковский, провести необходимые работы в подвале. После этого управляющая компания поменялась на другую, с не менее поэтичным названием. Но отопительный сезон снова начался с тех же самых проблем. Отчаявшиеся люди пожаловались в инспекцию госжилнадзора Волгоградской области, где им пообещали ответить в течение месяца. Тогда люди вновь обратились за помощью к Бастрыкину, направив просьбу о помощи в информационный центр ведомства. 


В прошлом году вмешательство главы следственного комитета имело ошеломительные последствия. Мало того, что в общежитии, наконец, появилось тепло, так еще и было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по признанию ряда жилых домов аварийными и нерасселению жильцов, в рамках которого к уголовной ответственности привлечены 13 человек. В их числе – директор МКУ «Служба по обеспечению реализации жилищной политики» администрации Волгограда. Из-за бездействия чиновников общежитие по улице Слепцова признали аварийным после 2017 года и оно не попало в программу расселения, действующую по 2025 год. Недавно жильцы ездили в администрацию Волгограда, где их снова «обнадежили», пообещав расселение в декабре 2027 года. 

Впрочем, все же пятерым жильцам общежития, которые жаловались Александру Бастрыкину, повезло – им предоставили новое жилье. Счастливчики даже ездили в Москву в СК РФ, чтобы лично поблагодарить руководителя следственного комитета России за участие в их судьбе. 

Между тем, в УК «Планета» высказали свою точку зрения на происходящее.

– Этим домом мы управляем уже около семи месяцев. С начала отопительного сезона уже несколько раз запускали отопление, но состояние труб такое, что постоянно происходят порывы - коммуникации сильно изношены. Ремонтируем, а потом все заново. Есть и другие проблемы - жильцы на первом и втором этажах самостоятельно врезались в водопровод и канализацию, причем все эти стоки прямиком попадают  в подвал. Бороться с этим очень трудно - мы добиваемся демонтажа, но потом они снова подсоединяются к общей сети. Мало того, многие установили дополнительные батареи в комнатах, тоже без всяких разрешений. Все ведомства об этом проинформированы, – утверждают в управляющей компании. 

По словам коммунальщиков, многие собственники помещений не живут в доме, а сдают свои комнаты не самым благополучным гражданам. 

За все время управления домом мы не видели ни одного оплаченного лицевого счета - люди просто не платят. Лишь, когда подходит время оформлять субсидии, некоторые что-то оплачивают. Но таких – капля в море. Так что, мало того, что дом очень проблемный, так мы еще и не можем собрать здесь плату в полном объеме. А ресурсов он требует огромных,  -– добавили в УК.

Отметим, что до публикации материала ИА «Высота 102» передало информацию о проблемном общежитии и в «Концессии теплоснабжения». Здесь оперативно откликнулись на ситуацию. 

– Технологическое нарушение произошло на внутридомовых сетях, которые являются зоной ответственности УК. При этом ООО «Концессии теплоснабжения» окажут всю необходимую помощь в устранении нарушения. Сегодня, 13 ноября, ресурсоснабжающая организация предоставит технику и специалистов, которые помогут сотрудникам УК откачать воду из подвала здания, – сообщили днем в организации.

И действительно, как рассказали к вечеру волгоградцы, сегодня к дому действительно прибыли специалисты – в настоящее время решается вопрос, как скорее обеспечить подачу тепла замерзающим горожанам. 

В Концессиях также прояснили ситуацию с начислениями за отопление.

– Чтобы жильцам дома был выполнен перерасчет суммы платежей за отопление, управляющая организация должна направить соответствующую информацию в адрес «Концессий теплоснабжения». Эти сведения будут переданы в «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» для корректировки начислений. Пока от УК не поступало  такой информации, - добавили в организации.


Фото читателей V102.RU

