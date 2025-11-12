Участников перестрелки на ул. Штеменко нашли и задержали в Волгограде

В Волгограде полицейские установили личности участников перестрелки, которая произошла на ул. Штеменко Краснооктябрьского района поздно вечером 10 ноября. Все нарушители порядка задержаны, оружие у них изъято.

Как сообщалось ранее, ночью 10 ноября 2025 года в дежурную часть Управления МВД России по городу Волгограду поступило сообщение о том, что напротив одного из домов по ул. Штеменко слышны звуки, похожие на выстрелы.





Как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной стрельбы на севере областного центра, стал дорожный конфликт.

– В результате его участники, грубо нарушая общественный порядок произвели несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом. По факту хулиганства следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ., – сообщили в Главке полиции. – Предмет, конструктивно схожий с пистолетом изъят и направлен на исследование.





Кроме оружия у участников дорожного конфликта изъяли и автомобили, на которых они передвигались.









Пресс-служба Главка МВД, отметим, опубликовала видео перестрелки 12 ноября, на которой отчетливо видно, что в двух автомобилях находилось по несколько человек. После стрельбы компании разъехались в разные стороны.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области