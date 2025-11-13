Под Волгоградом чиновников уличили в обезвоживании трёх хуторов





В Волгоградской области жители хуторов Заливский, Чиков и Водянский вот уже несколько лет не могут полноценно воспользоваться коммунальными услугами. Местные чиновники годами эксплуатировали коммунальные сети, однако, когда дело дошло до вложений в капитальный ремонт, поспешили откреститься от коммуникаций, прекратив их обслуживание. О своих проблемах волгоградцы рассказали региональному омбудсмену.

- Из-за возникших финансовых трудностей органом местного самоуправления в 2022 году было принято решение о ликвидации муниципального предприятия, что парализовало возможность централизованного водоснабжения жителей до настоящего времени,- сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области Валерия Ростовщикова.

Свои действия чиновники попытались оправдать нежеланием части жителей населённых пунктов платить по установленному в 2021 году тарифу и заключать новые договора, а также полным износом коммунальных сетей.

При этом власти почему-то предпочли не углубляться в мотивы абонентов и не проводить с ними работу по поиску выхода из сложившейся сиутации, а просто списать коммуникации.

В интересах сельчан Валерий Ростовщиков обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям чиновников. Как выяснилось во время проверки, муниципалитет грубо нарушил законодательство о собственности, а также регламент оказания услуги водоснабжения. Кроме того, администрации района теперь предстоит найти средства на ремонт данных коммуникаций.

Фото из архива ИА «Высота 102»