«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словом

Расследования 12.11.2025 13:22
В Волгограде сегодня, 12 ноября, проходит судебный процесс по уголовному делу о гибели многодетной Екатерины Буравлевой в результате ДТП, в совершении которого СК и прокуратура обвинили 74-летнего Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе сегодняшнего заседания пенсионер выступил с последним словом. 

Речь Александра Пака была адресована к присяжным заседателям. Далее расшифровка: 

– Уважаемые присяжные заседатели. Настал этот момент, когда ваш вердикт будет решать мою судьбу дальнейшую. Я как повторял, так и буду повторять – раз прокурора не устраивает, так сказать, умысел, я вам скажу: к убийству я не был совершенно готов. Я очень-то к этому даже слову отношусь отрицательно. Поэтому то неосторожное приближение к автомобилю повышенной опасности, споткнувшись, падая – там уже сработала еще теория физики, школьной программы – свободное падение тела, где темп набирает скорость в десятки раз. То есть если она двигалась, а она двигалась в какое-то мгновение со скоростью автомобиля, если даже пусть 10 километров в час, значит, ее скорость падения увеличилась до ста. Падение с высоты своего роста или даже с метровой высоты на этой скорости, а там даже по дорожным условиям (вы уже знаете, что там было на этой дороге, сколько ям и какие они были). Значит, на такой скорости встретиться с поверхностью земли, там можно разбиться в раз. 

След на двери. Да. Этот след вы тоже видели. След как бы уходил по касательной от кузова автомобиля. Значит, она была уже на расстоянии от левого колеса. То есть она попасть под машину никак не могла. Ни в коем разе. Потому что движение автомобиля, а я его не останавливал, он как ехал прямо, так и ехал. И поэтому она никак не могла, никоим образом, попасть. 

Когда я туда прибыл на место, уже с хосписа, был криминалист-эксперт от полиции. Он все действия исследовал, искал хотя бы какие-нибудь капли крови. Он прекрасно понимал, что если переехать человека, там без крови не обойдется. И он ничего не нашел. В его заключениях нет ни единого слова вообще по этому вопросу. 

Обращаясь сейчас к вам с последним словом, у меня только одно пожелание – здравия вам в этом году, и в новом году. Чтобы ваши близкие, родные, были всегда здоровы. И вы сами. Чтобы вас никогда в жизни  не посещали такие чрезвычайные ситуации. 

Отметим, что перед выступлением Пака в судебном процессе сегодня выступили его защитники и представитель гособвинения. По словам прокурора, адвокаты водителя BMW пытались исказить в своих речах факты. 

Подробно о процессе 12 ноября по уголовному делу о гибели Екатерины Буравлевой редакция ИА «Высота 102» расскажет по его итогам. Напомним, что пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ об убийстве. 

