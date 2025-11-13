В Волгограде продавщицу сувенирной лавки на железнодорожном вокзале обвиняют в краже банковской карты у транзитного пассажира. Как сообщила V102.RU пресс-секретарь Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, за содеянное женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

По материалам дела, в ноябре этого года в Волгоградское ЛУ МВД России поступило сообщение от правоохранителей Владимирской области о пропаже на вокзале в Волгограде банковской карты, с которой в последующем было списано 7 тысяч рублей.

Установлено, что 41-летняя владелица карты, которая ехала через Волгоград на поезде, покупала сувениры на перроне и случайно ее обронила. Пропажу женщина заметила во Владимирской области.

- Была установлена подозреваемая в совершении данной кражи. Ей оказалась продавщица сувенирной лавки. Найдя оброненную банковскую карту, она оплатила ей свою сувенирную продукцию. После чего предприимчивая продавщица изъяла из кассы лавки денежные средства наличными в сумме 7 тысяч рублей, - сообщила Литвинова.

Уголовное дело возбуждено по п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). В отношении продавщицы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото из архива V102.RU