Скончался директор новоаннинской школы №2 Владимир Борозденко

Расследования 12.11.2025 17:46
12.11.2025 17:46


В Волгоградской области на 64-м году жизни скончался директор школы города Новоаннинского Владимир Борозденко. Об этом 12 ноября сообщили в администрации Новоаннинского района.  

– Эта невосполнимая утрата стала большим горем для всех, кто знал Владимира Валерьевича. Он был не только настоящим профессионалом своего дела, но и замечательным, душевным человеком, готовым всегда прийти на помощь, – говорится в некрологе, опубликованном на странице администрации. – Его многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие системы образования Новоаннинского района навсегда останутся в нашей памяти. Светлый образ Владимира Валерьевича как чуткого руководителя, мудрого наставника и отзывчивого человека навсегда сохранится в наших сердцах.

Близкие Владимира Валерьевича, сообщают «Городские вести», уточнили,  что он умер 10 ноября.

Владимир Борозденко руководил школой №2 Новоаннинского без малого 15 лет.

Прощание с ним состоится в Новоаннинском в четверг, 13 ноября.

